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Kontrolden çıkan araç trafik lambalarına çarparak durabildi

Kontrolden çıkan araç trafik lambalarına çarparak durabildiSAKARYA - Sakarya'da meydana gelen bazı trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi kameralarınca görüntülendi.

14.08.2019 12:40
Kontrolden çıkan araç trafik lambalarına çarparak durabildi
Kontrolden çıkan araç trafik lambalarına çarparak durabildi
SAKARYA - Sakarya'da meydana gelen bazı trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi kameralarınca görüntülendi. Görüntülerde kazaların kural ihlalinden olduğu görülüyor.
Sakarya'nın şehir merkezi ile farklı ilçelerinde farklı kavşak ve yollarda meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı. Meydana gelen trafik kazalarının çoğunluğunun kural ihlali sonucu olduğu ve sürücülerin dikkatsizliğinden meydana geldiği görüldü. Gerçekleşen trafik kazalarında büyük oranda maddi hasar meydana geldi.
Kontrolden çıkan araç trafik lambalarına çarparak durabildi

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Kaynak: İHA

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