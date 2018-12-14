Kontrolden Çıkan Araç Uçuruma Kaydı

Bolu
'da, uçuruma düşmekten ağaçlara çarparak kurtulan araçtaki 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Abant Tabiat
Parkı yolundan Mudurnu
istikametine giden O.S. idaresindeki 14 LA 351 plakalı hafif ticari araç, etkili olan kar yağışı nedeniyle Karanlıkdere
mevkinde yoldan çıkarak yamaçtan aşağı kaymaya başladı.
Yaklaşık 15 metre kayan kamyonet, ağaçlara çarparak uçuruma düşmekten kurtuldu.
Yaralanan sürücüsü ile araçta bulunan G.S. olay yerine gelen ekiplerce yola taşınarak ambulansa alındı.
Bolu İzzet Baysa Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan bir süre trafiğe kapanan Abant-Mudurnu yolu, yaralıların götürülmesinin ardından ulaşıma açıldı.
Karayolları ekipleri de bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
Kar,Mudurnu,Bolu
14 Aralık 2018 Cuma 21:25