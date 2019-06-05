Kontrolden çıkan cip evin bahçesine girdi - ZONGULDAK

Zonguldak
'ta kontrolden çıkan cipin evin bahçesine girmesi sonucu 1'i bebek 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Rüzgarlımeşe Mahallesi'nde, Veli O.'nun (60) kullandığı 67 DF 912 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir evin bahçesine girdi.
Kazada sürücü Veli O. ile Olgu Oruç D. (31), İrfan O. (63) ve Demir D. (1) yaralandı.
Yaralılar, çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk
Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Zonguldak
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