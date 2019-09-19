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Kontrolden çıkan gemi iskeleyi böyle yıktı

Çin'de kontrolden çıkan kargo gemisi, çarptığı iskeleyi yıktı.

19.09.2019 12:56Kontrolden çıkan gemi iskeleyi böyle yıktı
Çin'de kontrolden çıkan kargo gemisi, çarptığı iskeleyi yıktı. O anlar saniye saniye amatör kameralarca kaydedildi.

Çin'de 50 bin ton ağırlığındaki 'Hua Jiang 17' isimli kargo gemisi, Taizhou kentindeki bir limandan ayrıldığı sırada kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan gemi, çarptığı iskelenin yıkılmasına sebep oldu. Kaza anı saniye saniye kameralara yansıdı.

Yerel medya, limanın bir süre kapatıldığını, kazaya dair soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Görüntü Dökümü
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-Geminin iskeleye çarpma anı
-İskelenin yıkılması
-Kaza anının farklı açıdan görüntüsü



Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

Kaynak: DHA

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