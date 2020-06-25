Kontrolden çıkan hafif ticari araç, iş yerine girdi

Kontrolden çıkan hafif ticari araç, iş yerine girdiŞIRNAK'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, kapalı olan bir işyerine girdi.

25.06.2020 15:24 | Son Güncelleme: 25.06.2020 16:25
Kontrolden çıkan hafif ticari araç, iş yerine girdi
ŞIRNAK'ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, kapalı olan bir işyerine girdi. Kaza anı mobese kamerasına yansıdı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, ülke genelinde meydana gelen, bazı trafik kazalarının görüntülerini yayınladı. Paylaşılan görüntülerde, Şırnak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, kontrolden çıkarak kapalı olan bir işyerine girdi. İş yerinin kapalı olmasıyla olası bir faciadan dönülürken, görüntüde, "Hız kurallarına uysalardı, bu kazalar olmayabilirdi" mesajı verildi. Kontrolden çıkan hafif ticari araç, iş yerine girdi

Kaynak: DHA

Etiketler: Şırnak, Güncel, Haber

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