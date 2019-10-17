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Kontrolden çıkan halk otobüsü önce temizlik işçisine, ardından kaldırımda bekleyen kardeşlere...

Kontrolden çıkan halk otobüsü önce temizlik işçisine, ardından kaldırımda bekleyen kardeşlere çarptı: 3 yaralıGAZİANTEP - Gaziantep'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir halk otobüsü, ilk önce yoldaki temizlik işçisine çarparak kaldırımda bekleyen iki kardeşe çarptı.

17.10.2019 00:18
Kontrolden çıkan halk otobüsü önce temizlik işçisine, ardından kaldırımda bekleyen kardeşlere çarptı: 3 yaralı
GAZİANTEP - Gaziantep'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir halk otobüsü, ilk önce yoldaki temizlik işçisine çarparak kaldırımda bekleyen iki kardeşe çarptı. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde meydana geldi. Şehitkamil ilçesine bağlı Nurtepe Mahallesi, Eski Dülük Caddesi üzerinde seyir halindeki bir özel halk otobüsü, direksiyon hakimiyetini kaybedince ilk önce yolda temizlik yapan temizlik işçisine çarptı. Daha sonra kaldırma çıkan halk otobüsü, hızını alamayarak kaldırımda bekleyen 2 kardeşe çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken, yaralılara ilk müdahale ise yoldan geçen vatandaşlar tarafından yapıldı. Daha sonra olay yerine çağrılan ambulans ile yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.
Kontrolden çıkan halk otobüsü önce temizlik işçisine, ardından kaldırımda bekleyen kardeşlere...

Şehitkamil, Gaziantep, Yerel

Kaynak: İHA

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