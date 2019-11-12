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Kontrolden çıkan kamyon ormana uçtu: 2 yaralı

Bolu'da kontrolden çıkarak ormanlık alana uçan odun yüklü kamyonda bulunan 2 kişi yaralandı.

12.11.2019 19:52 | Son Güncelleme: 12.11.2019 19:57Kontrolden çıkan kamyon ormana uçtu: 2 yaralı
'da kontrolden çıkarak ormanlık alana uçan odun yüklü kamyonda bulunan 2 kişi yaralandı. Hareket etmemesi için zincirle ağaca bağlanan kamyonda sıkışan yolcuyu itfaiye ve UMKE ekipleri kurtardı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Gölcük Tabiat Parkı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gölcük Tabiat Parkı'ndan Karacasu beldesi istikametine seyir halinde olan Recep Acar idaresindeki 14 EU 426 plakalı odun yüklü kamyon kontrolden çıkarak yol kenarındaki ormanlık alana uçtu. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık, itfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ön kısmı hurdaya dönen kamyonda bulunan sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

Kamyonu ağaca zincirlediler

Hurdaya dönen kamyonda sıkışan yolcu Abdullah Akgül'ü kurtarmak için itfaiye ve UMKE ve jandarma ekipleri seferber oldu. Kamyonu hareket etmemesi için ağaca zincirle bağlayan ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda Akgül, sıkıştığı yerden çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Akgül, İzzet Baysal Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, İtfaiye, Bolu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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