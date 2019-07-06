06.07.2019 16:30
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Kontrolden çıkan kamyon şarampole yuvarlandı

Kontrolden çıkan kamyon şarampole yuvarlandı

Çorum'un Kargı ilçesinde bir kamyon kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Çorum'un Kargı ilçesinde bir kamyon kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kamyon ağaçları biçerek durabildi. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kargı-Sinop Karayolu üzerinde bulunan Göl Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Sinop istikametinden Tosya'ya seyir halinde bulunan H.E. yönetimindeki 34 TG 5711 plakalı kamyon, Göl Köyü yakınlarına geldiği sırada bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Süratli olan kamyon ancak ağaçları biçerek durabildi.

Kazada kamyon sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücüye ilk müdahalesi olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılarak ambulansla Kargı Ahmet Hamdi Akpınar Devlet Hastanesi'ne ardından da ileri tetkik ve tedavi için Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇORUM
Kaynak: İHA
Tosya, Çorum, Kargı, 3. Sayfa

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