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Kontrolden çıkan kamyon yola devrildi

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kontrolden çıkan kamyon yola devrildi.

19.03.2020 18:00 | Son Güncelleme: 19.03.2020 18:05
Kontrolden çıkan kamyon yola devrildi
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kontrolden çıkan kamyon yola devrildi. Kazada ölüm ya da yaralanma olmazken kamyonda maddi hasar oluştu.

Kaza, Emirdağ-Bolvadin karayolu Bolova Kavşağı'nda yaşandı. Erkan Şeref yönetimindeki 34 FB 7210 plakalı bir kargo şirketine ait kamyon, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp refüje çarparak devrildi. Meydana gelen trafik kazasında, araç sürücüsünün kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

Öte yandan kaza nedeniyle kısa süreli kapanan yolda olay yerine gelen vinç yardımı ile kamyonun kaldırılmasının ardından yol tekrar ulaşıma açılırken, kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Etiketler : Bolvadin, Emirdağ, Afyon, 3. Sayfa

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