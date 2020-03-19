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Kontrolden çıkan kamyon yola devrildi

Kontrolden çıkan kamyon yola devrildi Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir kamyonun kontrolden çıkarak refüje çarpması sonucu devrildi.

19.03.2020 20:36 | Son Güncelleme: 19.03.2020 20:37
Kontrolden çıkan kamyon yola devrildi
AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir kamyonun kontrolden çıkarak refüje çarpması sonucu devrildi. Meydana gelen trafik kazasında araç kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre; Kaza, Emirdağ-Bolvadin karayolu Bolova kavşağında yaşandı. Erkan Şeref yönetimindeki 34 FB 7210 plakalı bir kargo şirketine ait kamyonunun, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp refüje çarparak devrildi. Meydana gelen trafik kazasında, araç sürücüsünün kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.
Öte yandan kaza nedeniyle kısa süreli kapanan yolda olay yerine gelen vinç yardımı ile kamyonun kaldırılmasının ardından yol tekrar ulaşıma açılırken, kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor. Kontrolden çıkan kamyon yola devrildi

Kaynak: İHA

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Kontrolden çıkan kamyon yola devrildi
Etiketler : Bolvadin, Afyon, 3. Sayfa

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