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Kontrolden çıkan kamyonet, çarptığı direği devirdi 2 yaralı

Kontrolden çıkan kamyonet, çarptığı direği devirdi 2 yaralıBURSA'nın İnegöl ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, enerji nakil hattı direğine çarptı.

06.02.2020 00:52 | Son Güncelleme: 06.02.2020 00:53
Kontrolden çıkan kamyonet, çarptığı direği devirdi 2 yaralı
BURSA'nın ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, enerji nakil hattı direğine çarptı. Direğin yola devrildiği kazada, 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde İnegöl'e bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi Tekin Sokak'ta meydana geldi. Fırat S. (22) yönetimindeki 16 Y 0349 plakalı kamyonet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu savrularak, yol kenarındaki enerji nakil hattı direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle direk devrilerek yolu ulaşıma kapattı. Kazada sürücü ile yanındaki kardeşi Samet S. (16) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 2 yaralı, İnegöl Devlet Hastanesi kaldırılarak tedaviye alındı. Direk, çekiciyle yoldan kaldırıldı.
Kontrolden çıkan kamyonet, çarptığı direği devirdi 2 yaralı

İnegöl, Güncel

Kaynak: DHA


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