Kontrolden Çıkan Kamyonet Dereye Uçtu: 5 Yaralı

21 Kasım 2018 Çarşamba 15:29



21 Kasım 2018 Çarşamba 15:29

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir kamyonetin dereye uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.Kaza, Nizamettin Mahallesi Boztepe yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.A. idaresindeki 52 AJ 175 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yolun yaklaşık 100 metre aşağısında bulunan dereye uçtu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 acil servis ekipleri intikal etti.Taklalar atarak dereye kadar inen kamyonette bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 5 kişi, çevredekilerin de yardımıyla dere kenarından sedyelere konularak, uçurumdan çıkartıldı. Yaralılar, ambulanslarla şehirdeki çeşitli hastanelere götürülerek tedavi altına alınırken, polis ekipleri kazayla alakalı incelemelerini sürdürüyor.Öte yandan, kaza yapan kamyonette bulunan yaralılardan bir kişinin kardeşi Kahraman Akçay, "Tek tesellimiz can kaybının olmaması" dedi. - ORDU