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Kontrolden çıkan kamyonet devrildi: 2 yaralı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen kamyonette iki kişi yaralandı.

25.11.2019 10:37 | Son Güncelleme: 25.11.2019 10:48Kontrolden çıkan kamyonet devrildi: 2 yaralı
'nin ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen kamyonette iki kişi yaralandı. Yaralılar itfaiyenin müdahalesi ile çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Acıpayam ilçesi çıkışında sabaha karşı meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 09 LJ 848 plakalı kamyonet kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrildi. Kazada araç içerisinde bulunan Ali Helvacı (46) ile Murat Sarıdağ (39) yaralandı. Yaralılar sıkıştıkları kamyonetin kabininde olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak 112 Acil servis ambulansları ile hastaneye kaldırıldılar. Kaza sonrası aracı kimin kullandığı henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Acıpayam, Denizli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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