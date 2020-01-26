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Kontrolden çıkan kamyonet kafeteryaya girdi

Antalya'da kontrolden çıkan kamyonetin kafeteryaya girdiği kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

26.01.2020 14:27 | Son Güncelleme: 26.01.2020 14:29
'da kontrolden çıkan kamyonetin kafeteryaya girdiği kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kepez ilçesinde Mehmet Aktaş'ın kullandığı 50 SK 051 plakalı kamyonet, Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'nde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyonet, yol kenarındaki kafeteryaya girdi.
Kazada sürücüler hafif yaralanırken, olay sırasında müşteri bulunmayan iş yerinde hasar oluştu.
Kaza anı yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Videoda, hal içindeki yan yolda ilerleyen kamyonet ile hale giriş yapan hafif ticari aracın çarpıştığı ve kamyonetin sağa sola savrulduktan sonra iş yerine girdiği görülüyor.
Kontrolden çıkan kamyonet kafeteryaya girdi

Mehmet Aktaş, Antalya, Güncel

Kaynak: AA


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