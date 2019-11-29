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Kontrolden çıkan kamyonet karşı şeride geçti: 1 yaralı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yağışlı hava nedeniyle kontrolden çıkan kamyonetin karşı şeride geçerek bariyerlere çarpmasıyla meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

29.11.2019 14:15 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:19Kontrolden çıkan kamyonet karşı şeride geçti: 1 yaralı
'nın ilçesinde yağışlı hava nedeniyle kontrolden çıkan kamyonetin karşı şeride geçerek bariyerlere çarpmasıyla meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Turgutlu-Manisa çevreyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Turgutlu istikametinden Manisa yönüne giden Fehti D. idaresindeki 35 AT 2254 plakalı kamyonet, sürücüsünün yağışlı hava nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Köprünün bariyerlerine çarparak durabilen sürücü Fethi D. kendi imkanlarıyla aracın içerisinden çıktı. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri Fethi D.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Manisa Şehir Hastanesine kaldırdı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Şehzadeler, Manisa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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