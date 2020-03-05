Kontrolden çıkan kamyonet okul bahçesine düştü

Ankara
'da kontrolden çıkan kamyonetin bir lisenin bahçesine düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Çankaya
ilçesi Metin Akkuş
Mahallesi 988 Sokak'ta seyir halinde bulunan 58 BM 567 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak 752 Cadde'de bulunan Dikmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin bahçe duvarından aşağıya düştü.
Yolun alt kısmında kalan lisenin bahçesine düşen araçta bulunan ve kimlikleri öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin yardımı ile araçtan çıkarılan yaralılar, 112 ekiplerince 29 Mayıs Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kamyonet vinç yardımıyla bahçeden çıkarıldı.