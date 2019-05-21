21.05.2019 16:29
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Kontrolden Çıkan Kamyonet Takla Attı: 2 Yaralı

Kontrolden çıkan kamyonet takla attı: 2 yaralıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet, takla attı.

Kontrolden çıkan kamyonet takla attı: 2 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet, takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Süleymanpaşa - Malkara yolu üzeri Kınıklar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara istikametine seyreden bir kamyonet, kontrolden çıkarak takla attı.
Kaza sonrası büyük hasar gören araçta, ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kontrolden Çıkan Kamyonet Takla Attı: 2 Yaralı Tekirdağ, Süleymanpaşa, Yerel
Kaynak: İHA