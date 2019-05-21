Kontrolden çıkan kamyonet takla attı: 2 yaralı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ
'ın Süleymanpaşa
ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet, takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, Süleymanpaşa - Malkara
yolu üzeri Kınıklar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara istikametine seyreden bir kamyonet, kontrolden çıkarak takla attı.Kaza sonrası büyük hasar gören araçta, ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Tekirdağ Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Tekirdağ
, Süleymanpaşa
, Yerel
Kaynak: İHA