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Kontrolden çıkan kamyonet takla attı: 2 yaralı

ANTALYA (İHA) – Antalya'da kontrolden çıkan bir kamyonetin takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

21.08.2019 13:27 Kontrolden çıkan kamyonet takla attı: 2 yaralı
ANTALYA (İHA) – Antalya'da kontrolden çıkan bir kamyonetin takla attığı kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Yalınlı Mahallesi Akdeniz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özkan A. idaresindeki 06 FD 3995 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp takla attı. Kazada sürücü Özkan A. ve araçta bulunan Elif E. yaralanırken, iki kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Olay yerine gelen ambulans ekipleri arabadan çıkan yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Ambulans ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra yaralılar hastaneye kaldırıldı. Takla atan araçta büyük hasar meydana gelirken aracın, yol kenarında bulunan tabelalara çarparak durabilmesi ise dikkat çekti. - ANTALYA

Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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