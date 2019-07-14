14.07.2019 16:17
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Kontrolden çıkan kereste yüklü traktör devrildi: 1 yaralı

Kontrolden çıkan kereste yüklü traktör devrildi: 1 yaralı

Bolu'da, seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrilen kereste yüklü traktörün sürücüsü yaralandı.

Bolu'da, seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrilen kereste yüklü traktörün sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Harun Arslan yönetimindeki 81 BG 529 plakalı kereste yüklü traktör, Abant Tabiat Parkı'ndan Mudurnu istikametine seyir halinde olduğu sırada kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Traktörün devrildiği sırada yol kenarına atlayan sürücü Harun Arslan yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında Arslan hastaneye kaldırıldı. Arslan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU
Kaynak: İHA
Harun Arslan, Bolu, 3. Sayfa

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