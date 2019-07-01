01.07.2019 22:32
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Kontrolden çıkan lüks araç okulun bahçesine uçtu

Kontrolden çıkan lüks araç okulun bahçesine uçtuKASTAMONU - Kastamonu'da yoldan çıkan lüks araç, okulun istinat duvarını da aşarak bahçeye uçtu.

Kontrolden çıkan lüks araç okulun bahçesine uçtu
KASTAMONU - Kastamonu 'da yoldan çıkan lüks araç, okulun istinat duvarını da aşarak bahçeye uçtu. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi üzerinde Muammer Tahir Raşitzaimoğlu idaresindeki B 599 THR Romanya plakalı lüks otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak Kastamonu Fen Lisesi'nin istinat duvarını da aştı ve okulun bahçesine uçtu. Kazada yaralanan olmazken, aracın kaza yaptığını duyan vatandaşlar ise kaza yerine geldi.
Kaza yapan otomobil, çekici marifetiyle olay yerinden kaldırıldı.Kontrolden çıkan lüks araç okulun bahçesine uçtu
Kaynak: İHA
Kastamonu , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
22:48 Ormanlık alanda kaybolan 4 tatilciyi JAK buldu
22:47 Mecidiyeköy'de zincirleme kaza: 3 yaralı
22:47 Yayaya çarpan otomobil olay yerinden kaçtı
22:38 Annesinin elini bırakıp yola fırlayan çocuğa otomobil böyle çarptı
22:37 Seyir halindeki otomobil alev alev böyle yandı
22:35 Isparta Kara Havacılık Okulu'ndaki yangın söndürüldü
22:34 Freni patlayan kamyonu telefon kabloları kurtardı