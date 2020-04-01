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Kontrolden çıkan minibüs böyle takla attı

Kontrolden çıkan minibüs böyle takla attı Çanakkale'de kavşağa kontrolsüz giren bir minibüsün takla attığı görüntü mobese kameralarına yansıdı.

01.04.2020 16:28 | Son Güncelleme: 01.04.2020 16:29
Kontrolden çıkan minibüs böyle takla attı
ÇANAKKALE - Çanakkale 'de kavşağa kontrolsüz giren bir minibüsün takla attığı görüntü mobese kameralarına yansıdı.
Kaza, Çanakkale- İzmir karayolu Barbaros Mahallesi Beldemiz kavşağında meydana geldi. İzmir istikametinden hızlıca kavşağa giren minibüs, takla atarak orta refüje savruldu. O anlar, Çanakkale İl emniyet Müdürlüğü mobese kameralarına yansıdı. Videonun sonunda emniyet yetkilileri 'Hız kurallarına uysalardı bu kazalar olmayabilirdi' mesajını verdi. Kontrolden çıkan minibüs böyle takla attı

Kaynak: İHA

Etiketler: Çanakkale, İzmir, 3. Sayfa

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Kontrolden çıkan minibüs böyle takla attı
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