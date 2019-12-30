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Kontrolden çıkan minibüs devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

30.12.2019 08:41 | Son Güncelleme: 30.12.2019 08:53 Kontrolden çıkan minibüs devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
'nın ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Adapazarı ilçesi Korucuk Mahallesi İdealkent Sitesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.T. yönetimindeki 16 SU 024 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç yol kenarına devrilerek durabildi. Çevredekilerin kazayı vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Devrilen araçta yolcu olarak bulunan ve kazanın etkisiyle yola savrulan yaralılara ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, aralarında çocukların da bulunduğu yaralıları çevre hastanelere kaldırdı. Yaralılardan Fatma Kılıç ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

Adapazarı, Sakarya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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