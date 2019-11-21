Haberler » 3. Sayfa » Kontrolden çıkan minibüs kum yığını ve çöp tenekelerine çarptı: 1 ölü, 4 yaralı - Haber

Kontrolden çıkan minibüs kum yığını ve çöp tenekelerine çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Kontrolden çıkan minibüs kum yığını ve çöp tenekelerine çarptı: 1 ölü, 4 yaralıDENİZLİ - Denizli'de kontrolden çıkan minibüsün yol kenarındaki kum yığını ve çöp tenekelerini çarptığı kazada 1 kişi öldü 4 kişide yaralandı.

21.11.2019 20:29 | Son Güncelleme: 21.11.2019 20:30
Kontrolden çıkan minibüs kum yığını ve çöp tenekelerine çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
DENİZLİ - Denizli'de kontrolden çıkan minibüsün yol kenarındaki kum yığını ve çöp tenekelerini çarptığı kazada 1 kişi öldü 4 kişide yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, olay Merkezefendi ilçesi Kumkısık Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Özkan idaresindeki 20 BU 710 plakalı minibüs kavşağa geldiği sırada Adem A., yönetimindeki 09 ACK 189 plakalı otomobili fark edince araçla çarpışmamak için manevra yaptı. Bir anda kontrolden çıkan minibüs önce yol kenarındaki kum yığınına ardından elektrik diğer ve çöp tenekelerine çarptı. Kaza sonrası çevredekilerin vermesi ile olay yerine çok sayıda polisi, itfaiye ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler Özkan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada minibüs içerisinde bulunan ve isimleri Cennet Y., Murat Y., Mevlüt K., ve ismi henüz tespit edilemeyen bir kişi yaralandı.
Kaza sonrası soruşturma başlatıldı.
Kontrolden çıkan minibüs kum yığını ve çöp tenekelerine çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
01:14 Arı kovanı yüklü kamyonet kaza yaptı, tüm arıcılar yardım için seferber oldu
00:22 Arı kovanı yüklü kamyonet kaza yaptı, arıcılar yardım için seferber oldu
00:18 Sakarya'daki kazada 7 ve 11 yaşındaki kız kardeşler hayatını kaybetti
00:12 Didim'de 34 düzensiz göçmen yakalandı
00:09 Asker konvoyunda dehşete düşüren görüntülerle ilgili 3 kişi gözaltına alındı
23:33 Çaldığı araçların sayısını hatırlamayan çete lideri yakalandı
20:04 Eczanede şaşkınlık veren olay! Eline aldığı uyuşturucu etkili ilacı aniden yuttu
19:33 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan net mesaj: S-400 çalışacak, bu işin şakası yok
16:51 Camide önce dua edip, ardından yardım kutusundaki paraları çalan hırsızlar tutuklandı
16:08 Böyle vahşet görülmedi! Boğazını kestikten sonra 6 yerinden daha bıçaklamış
13:40 Talihsiz adam, eşinin cansız bedeniyle 2 gün yaşadı
13:00 Bayburt'ta bir evde çıkan yangında 3 kişi yanarak can verdi
11:58 121 yıllık fotoğraftaki kız çocuğu, tartışma yarattı
11:56 Galatasaray'da son dakika! Babel ve Muslera...
11:30 Hakkında azil süreci yürütülen ABD Başkanı, basının karşısına keçeli kalemle aldığı notlarla çıktı
10:12 Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum
22.11.2019 03:52:21