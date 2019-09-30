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Kontrolden çıkan motosikletli park halindeki minibüse böyle çarptı

Kontrolden çıkan motosikletli park halindeki minibüse böyle çarptıBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde ölümden dönen motosiklet sürücüsünün o anları saniye saniye kameralara yansıdı.

30.09.2019 20:13
Kontrolden çıkan motosikletli park halindeki minibüse böyle çarptı
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde ölümden dönen motosiklet sürücüsünün o anları saniye saniye kameralara yansıdı.
Kaza Şebboy Caddesi'nde meydana geldi. AVM kavşağından gelen 18 yaşındaki İskender Tercan Can idaresindeki plakasız motosiklet, karşı istikametten gelen sürücüsü ve plakası alınamayan bir otomobilin dikkatsiz bir şekilde karşıya geçmek istemesi üzerine kontrolden çıktı. Motosikletli genç otomobili son anda fark edip ani manevra yapınca önünde park halinde olan kapalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen sürücü yaralandı. Yaralı genç, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.
Kontrolden çıkan motosikletli park halindeki minibüse böyle çarptı

Motosiklet, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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