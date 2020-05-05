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Kontrolden çıkan otobüs park halindeki otomobiller ve motosiklete çarptı

Denizli'de kontrolden çıkan otobüs, park halindeki 2 otomobil ve motosiklete çarptı.

Kontrolden çıkan otobüs park halindeki otomobiller ve motosiklete çarptı
05.05.2020 14:31 | Son Güncelleme: 05.05.2020 14:31
Denizli'de kontrolden çıkan otobüs, park halindeki 2 otomobil ve motosiklete çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan otomobillerden biri çaptığı kaldırımdaki ağacı yıkarak durabildi.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Pamukkale ilçesi Mehmetçik Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücü İbrahim G. idaresindeki 20 BL 735 plakalı otobüsün sürücüsü henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü aracın direksiyon hakimiyetini kaybedince otobüs kontrolden çıktı. Otobüs park halindeki 20 ABJ 508 ve 20 H 7558 plakalı otomobiller ile 20 BHE 71 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisi savrulan 20 ABJ 508 plakalı otomobil kaldırıma çıkıp ağaca çarparak durabildi. Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza maddi hasarla atlatılırken, kaza sonrası soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Denizli, 3. Sayfa, Haber
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