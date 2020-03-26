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Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarpıp şarampole uçtu: 1 ölü 3 yaralı

Karabük'te, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil ağaca çarptıktan sonra şarampole uçtu.

26.03.2020 10:33 | Son Güncelleme: 26.03.2020 10:58
Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarpıp şarampole uçtu: 1 ölü 3 yaralı
Karabük 'te, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil ağaca çarptıktan sonra şarampole uçtu. Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Bulak köyü yolu ile Cumhuriyet Mahallesi arasında meydana geldi. Erdem İncebacak(24) idaresindeki 78 AAJ 636 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarparak 5 metreden şarampole uçtu. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada çarpmanın etkisiyle camdan fırlayarak arabanın altında kalan Bircan Değirmenci (40) hayatını kaybederken, Erdem İncebacak, Celal Sezer ve Harun Değirmenci yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bircan Değirmenci'nin cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Etiketler: Karabük, 3. Sayfa

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