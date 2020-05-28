Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı; 1 ölü, 2 ağır yaralı

Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı; 1 ölü, 2 ağır yaralıDENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı.

28.05.2020 03:46 | Son Güncelleme: 28.05.2020 03:51
Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı; 1 ölü, 2 ağır yaralı
DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı.
Kaza, saat 00.30 sıralarında Kayıhan Mahallesi Necip Ali Caddesi'nde meydana geldi. Arif Marim (40) yönetimindeki 03 LB 565 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında bulunan ağaca çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobilde yolcu olarak bulunan Ramazan Çelik'in (26) yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada ağır yaralı sürücü Marim ve araçtaki diğer yolcu İbrahim Şakar (27) ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavisi sürerken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Çelik'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından itfaiye ekiplerince hurdaya dönen otomobilden çıkarıldı. Çelik'in cesedi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı; 1 ölü, 2 ağır yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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