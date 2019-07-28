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Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 2 yaralıSİVAS - Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

28.07.2019 12:41
Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 2 yaralı
SİVAS - Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza saat 10.00 sıralarında Sivas-Yozgat Karayolu üzerinde Sivas Bölge Trafik Denetleme Şubesi Müdürlüğü yakınlarında meydana geldi. Sivas istikametine giden H.B.İ yönetimindeki 35 ACG 198 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol dışında bulunan ağaca çarptı. Ağaca çarparak durabilen otomobilde bulunan H.B.İ ve B.İ yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Numune Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Sivas, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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