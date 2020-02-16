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Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı 2 yaralıMANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin yol kenarına devrilerek ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

16.02.2020 02:25 | Son Güncelleme: 16.02.2020 02:26
Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı 2 yaralı
MANİSA'nın ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin yol kenarına devrilerek ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 23.00 sıralarında Mahallesi'nde meydana geldi. Urganlı'dan Turgutlu yönüne seyir halinde olan Zeki Koyunlu (55) yönetimindeki 35 TMH 82 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarına devrilerek ağaca çarptı. Kazada, sürücü ile otomobildeki Oruç Karaaslan (56) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan sürücü sağlık ekiplerince ayakta tedavi edilirken, Karaaslan ise ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı 2 yaralı

Turgutlu, Urganlı, Güncel

Kaynak: DHA


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