Kontrolden çıkan otomobil, apartmanın bahçesine düştü

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce orta refüjü aştı ardından da bir apartmanın bahçesine düştü.

21.05.2020 01:38 | Son Güncelleme: 21.05.2020 01:39

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce orta refüjü aştı ardından da bir apartmanın bahçesine düştü. Sürücü, şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Mehmetçik Mahallesi Mustafa Alper Caddesi'nde meydana geldi. Ali Erim (27) yönetimindeki 51 ABD 254 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu orta refüjü aşıp, ardından bir apartmanın bahçesine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Ali Erim, kendi imkanlarıyla otomobilden çıktı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, otomobil çekiciyle kaldırıldı.

Kontrolden çıkan otomobil, apartmanın bahçesine düştü

Kaynak: DHA

Etiketler: Pamukkale, Güncel, Haber

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