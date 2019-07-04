04.07.2019 20:53
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Kontrolden çıkan otomobil arsaya takla attı: 2 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil arsaya takla attı: 2 yaralıKARAMAN - Karaman'da kontrolden çıkan otomobilin kaldırımı aşarak boş arsaya takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil arsaya takla attı: 2 yaralı
KARAMAN - Karaman'da kontrolden çıkan otomobilin kaldırımı aşarak boş arsaya takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 18.45 sıralarında Şeyh Şamil Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Y. (21), yönetimindeki 68 EA 943 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkıp kaldırımı aşarak boş arsaya takla attı. Kazada sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Muharrem Y. (16), yaralandı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla ters dönen otomobilden çıkarılan yaralılar olay yerine gelen ambulansla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kontrolden çıkan otomobil arsaya takla attı: 2 yaralı
Kaynak: İHA
Karaman, 3. Sayfa

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