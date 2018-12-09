Kontrolden Çıkan Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı

Kırıkkale
'de kontrolden çıkan otomobil orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi. Hurdaya dönen otomobilin içindeki 2 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Kaza, Yeni Mahalle
Millet Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nurettin Akyüz idaresindeki 71 AH 900 plakalı otomobilin kontrolden çıkması sonucu orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi. Hurdaya dönen otomobilin içinde bulunan sürücü Nurettin Akyüz ve Hasan Öztürk yaralandı. Olay yerine 112 Acil Servis
ekipleri ile Kırıkkale Belediyesine ait itfaiye ekipleri çağrıldı. Ekipler tarafından aracın içerisinden çıkartılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye
ekipleri LPG'li otomobilin patlama veya yanmaya karşı önlem aldı. Polis
kazayla ilgili soruşturma başlattı. - KIRIKKALE
İtfaiye,Kırıkkale
09 Aralık 2018 Pazar 03:14