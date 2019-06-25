25.06.2019 21:22
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Kontrolden çıkan otomobil bahçeye girdi: 1 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil bahçeye girdi: 1 yaralı

Uşak'ta kontrolden çıkan otomobil bir binanın bahçesine girdi.

Uşak 'ta kontrolden çıkan otomobil bir binanın bahçesine girdi. Yan yatarak durabilen aracın sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kemal Öz Mahallesi TOKİ 3. Etap konutlarında, Süleyman B., idaresindeki 64 BR 320 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bir binanın bahçesine girdi. Bahçede korkuluklara çarpıp yan yatarak durabilen otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Süleyman B., olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobilin girdiği bahçenin kaza anında boş olması ise olası bir facianın önüne geçti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - UŞAK
Kaynak: İHA
Uşak , 3. Sayfa

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