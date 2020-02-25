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Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak durabildi: 2 yaralı

BURSA'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarpıp karşı şeride geçerek durabildi.

25.02.2020 02:19 | Son Güncelleme: 25.02.2020 02:19Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak durabildi: 2 yaralı

BURSA'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarpıp karşı şeride geçerek durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Bursa- Ankara karayolu üzerindeki Hikmet Şahin Köprülü kavşağında meydana geldi. Avustralya'dan Eskişehir'deki ailesini ziyarete gelen Alihan Ç. (20) yönetimindeki W CRK 94 plakalı lüks otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu. Aşırı hızın da etkisiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak karşı yöne geçerek durabildi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ve yanında bulunan Zülfikar İ. (29) diğer sürücülerin yardımıyla araçtan çıkartıldı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle kapanan yolda olası bir kaza ihtimaline karşı polis ekipleri güvenlik önlemi alırken trafik akışı  kontrollü şekilde sağlandı. Yol temizlik çalışmasının ardından trafik normal seyrine dönerken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.



Polis, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

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