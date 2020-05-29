Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarpıp yan yattı: 1 yaralı

100 Karayolu Yenibosna yan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.

Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarpıp yan yattı: 1 yaralı
29.05.2020 10:28 | Son Güncelleme: 29.05.2020 10:31
D-100 Karayolu Yenibosna yan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sularında D-100 Karayolu Bahçelievler Yenibosna yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sefaköy istikametine giden H.T, idaresindeki 34 DM 6930 plakalı otomobil, müşteri indiren taksiye çarpmamak için sola kırdı. Bu sırada kontrolden çıkan H.T, idaresindeki otomobil önce bariyerlere çarptı, ardından savrularak yan yattı. Kazada hafif bir şekilde yaralanan H.T, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

Haber verilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücüyü ayakta tedavi ederken, polis ekipleri olumsuzluk olmaması için yan yolu trafiğe kapattı.

Kaza nedeniyle bir süreliğine kapanan yan yol, aracın çekici yardımıyla kaldırılmasıyla tekrar açıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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