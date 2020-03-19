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Kontrolden çıkan otomobil bariyerleri söktü

Kontrolden çıkan otomobil bariyerleri söktü Bilecik'te trafik kazası; 1 kişi yaralandı Bilecik'te kontrol çıkan otomobil bariyerlere vurarak durabildi.

19.03.2020 23:10 | Son Güncelleme: 19.03.2020 23:10
Kontrolden çıkan otomobil bariyerleri söktü
Bilecik 'te trafik kazası; 1 kişi yaralandı
BİLECİK - Bilecik'te kontrol çıkan otomobil bariyerlere vurarak durabildi. Kazada araç sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgilere göre; Bilecik'ten İstasyon Mahallesine istikametine seyir halindeki 34 BZT 908 plakalı otomobilin sürücüsü Abdülkadir Kaya (19), TOKİ rampasında aracının direksiyon hakimiyeti kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yolun sağ tarafında bulunan bariyerlere çarptıktan sonra yan yatarak durabildi. Kazada araç sürücü yaralanırken, yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kontrolden çıkan otomobil bariyerleri söktü

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Kontrolden çıkan otomobil bariyerleri söktü
Etiketler : Bilecik, 3. Sayfa

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