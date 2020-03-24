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Kontrolden çıkan otomobil benzin istasyonundaki pompalara ramak kala durabildi.

Kontrolden çıkan otomobil benzin istasyonundaki pompalara ramak kala durabildi.

24.03.2020 21:46 | Son Güncelleme: 24.03.2020 21:47
Kontrolden çıkan otomobil benzin istasyonundaki pompalara ramak kala durabildi...Faciadan dönülen anlar kamerada
TOKAT - Tokat 'ta, sürüklenen otomobilin benzin istasyonundaki pompalara ramak kala durabildi, korku dolu anlar güvenlik kameralarına böyle yansıdı.
Edinilen bilgiye göre olay, Tokat- Turhal kara yolu üzerinde bulunan bir akar yakıt istasyonunda meydana geldi. A.G. idaresindeki 60 AAH 133 plakalı otomobil, önündeki bir araca çarparak sürüklendi. Devrilen otomobil, akar yakıt pompalarına çarpmak üzereyken farkı bir engele takılıp durdu. Korku dolu anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülere akaryakıt istasyonunda çalışanların yaşadığı panik gözler önüne serildi. Hafif şekilde yaralanan sürücü ambulansla Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Kazada hurdaya dönen otomobil çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Benzin istasyonu çalışanı Ali Özarslan, kazada devrilerek sürüklenen otomobilin duvara çarpması nedeniyle faciadan dönüldüğünü belirterek, "Büyük bir faciadan kıl payı döndük, buna şükür. Kazayı böylece atlattık. Sürücünün durumu iyi idi, koltuk araçtan çıkmasına yardımcı olduk" dedi. Kontrolden çıkan otomobil benzin istasyonundaki pompalara ramak kala durabildi.

Kaynak: İHA

Etiketler : Turhal, Tokat, 3. Sayfa

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Kontrolden çıkan otomobil benzin istasyonundaki pompalara ramak kala durabildi.

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