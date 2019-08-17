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Kontrolden çıkan otomobil böyle takla attı

Kontrolden çıkan otomobil böyle takla attı Aksaray'da otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralıAKSARAY - Aksaray'da otomobilin takla atarak devrilmesi sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

17.08.2019 13:14
Kontrolden çıkan otomobil böyle takla attı
Kontrolden çıkan otomobil böyle takla attı
Aksaray'da otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
AKSARAY - Aksaray'da otomobilin takla atarak devrilmesi sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
Kaza, Aksaray - Konya Karayolu 65'inci kilometresi Bozcamahmut Yaylası mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Konya istikametine giden Tülay Asma Gedik idaresindeki 33 BBN 92 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole takla attı. Bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıyan kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybederken eşi Serhat Gedik ve kızları Pınar Gedik yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kontrolden çıkan otomobil böyle takla attı

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Kaynak: İHA

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