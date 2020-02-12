Haberler » 3. Sayfa » Kontrolden çıkan otomobil defalarca takla attı; 1 yaralı - Haberler

Kontrolden çıkan otomobil defalarca takla attı; 1 yaralı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde otomobil sürücüsünün kontrolden çıktığı otomobil defalarca takla attı.

12.02.2020 22:16 | Son Güncelleme: 12.02.2020 22:17Kontrolden çıkan otomobil defalarca takla attı; 1 yaralı
'ın ilçesinde otomobil sürücüsünün kontrolden çıktığı otomobil defalarca takla attı.

Kaza Kuşadası-Selçuk yolunda saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kiraladığı otomobille Kuşadası'ndan Selçuk istikametine giden Tacdin T.(54) kontrolündeki 09 ABA 955 plakalı otomobil Selçuk virajlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Defalarca takla atan otomobil, yol kenarındaki kayalara çarparak durabildi. Olay yerine 112 acil servis ekipleri, Jandarma ekipleri ve Polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak müşahede altına alındı. Otomobil sürücüsü Tacdin T.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN

Kuşadası, Aydın, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

16:36  Kahramanmaraş'ın kurtuluşu ne zaman? Kahramanmaraş kurtuluş mücadelesinde yaşanan olayları!
15:29  Milan Juventus maçı ne zaman, saat kaçta Milan Juventus maçı hangi kanalda? Milan Juventus maçı şifresiz mi?
15:18  Hasan Kaçan kimdir? Hasan Kaçan kaç yaşında, nereli?
14:25  Silahşör nasıl yazılır? Silahşor mu, silahşör mü? Silahşör ne demek?
13:48  KORAL nedir? KORAL harp sistemi özellikleri nelerdir?
12.02.2020 23:49:31