Kontrolden çıkan otomobil dereye düştü

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin dereye düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yara almadan kurtuldu.

Kontrolden çıkan otomobil dereye düştü
02.07.2020 00:21 | Son Güncelleme: 02.07.2020 00:36
Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin dereye düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yara almadan kurtuldu.

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale merkez Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ö. idaresindeki 06 BB 3761 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye düştü. Sürücü ise kazadan yara almadan kurtuldu. Dereye düşen otomobil vinçle bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Etiketler: Bahçelievler Mahallesi, Kırıkkale, 3. Sayfa, Haber
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