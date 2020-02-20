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Kontrolden çıkan otomobil direğe çarpıp takla attı: 1 yaralı

100 Karayolunda kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.

20.02.2020 01:32 | Son Güncelleme: 20.02.2020 01:59Kontrolden çıkan otomobil direğe çarpıp takla attı: 1 yaralı
100 Karayolunda kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sularında D-100 Karayolu Turgut Özal Mahallesi Haramidere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-100 Karayolu Edirne istikametinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BOF 49 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjdeki direğe vurduktan sonra savrularak takla attı.

Kazayı gören diğer sürücüler, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra durumu polise bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıyı, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken, polis yolda güvenlik önlemi aldı.

Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluşurken, kaza yapan araç çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

D-100 Karayolu, Esenyurt, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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