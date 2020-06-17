Kontrolden çıkan otomobil, doğalgaz borusuna çarptı

Zeytinburnu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, doğalgaz borusuna çarptı.

17.06.2020 21:46 | Son Güncelleme: 17.06.2020 22:17
Zeytinburnu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, doğalgaz borusuna çarptı.
Telsiz Mahallesi, 72/4 Sokakta 34 RGT 50 plakalı aracıyla seyreden Hakan K, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan araç bir apartmanın doğalgaz borusuna çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine alırken, itfaiye ekipleri herhangi bir yangın olayına karşı tedbir aldı.
Bu arada olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde otomobili gören bir kişinin kaçarak son anda kurtulduğu görüldü. Can kaybının olmadığı olayla ilgili polisin incelemesi sürüyor. Kontrolden çıkan otomobil, doğalgaz borusuna çarptı

Kaynak: AA

Etiketler: Zeytinburnu, Güncel, Haber

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