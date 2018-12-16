Kontrolden çıkan otomobil duvara çarptı: 2 yaralı
ELAZIĞ - Elazığ
'da otomobilin bir marketin duvarına çarpması sonucu meydana kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, Merkez
Çatalçeşme Mahallesi Fatih
Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E.K. idaresindeki 23 DV 950 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncu bir marketin duvarına çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.Kaza ile ilgili polis soruşturma başlatıldı.
Merkez,Elazığ
16 Aralık 2018 Pazar 18:07