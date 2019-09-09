Haberler» Güncel» Haber

Kontrolden çıkan otomobil evin bahçesine girdi

Pendik'te kontrolden çıkan bir otomobil, evin bahçesinde bulunan su deposuna çarparak durabildi.

09.09.2019 17:45
Pendik'te kontrolden çıkan bir otomobil, evin bahçesinde bulunan su deposuna çarparak durabildi.
Alınan bilgiye göre, Çınardere Mahallesi Çelik Sokak'ta seyir halindeki 34 FB 5401 plakalı araç, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki taşlara, daha sonra da bir evin su deposunun üstüne düştü.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü, kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, aracın düştüğü yerden çıkartılması için çekici çağrıldı.
Ölen ya da yaralanın olmadığı kazada, araçta ve su deposunda hasar oluştu.
Kontrolden çıkan otomobil evin bahçesine girdi

Pendik, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:21   Hatay emniyet müdürü'nün eşi kazada öldü, kendisi ve araçtaki 3 kişi yaralandı (3)
18:20   Borsa günü yükselişle tamamladı
18:19   Pendik'te otomobil gecekondunun bahçesine uçtu
18:18   Güvenlik kamerasına içki şişesi fırlatan kişi gözaltına alındı
18:18   Kırşehir'de 9 çiftin 09.09.2019 tarihli nikah sevinci
18:18   Gelinini gözaltına alan polisi bıçakla yaraladı
18:18   Hdp önündeki eylemde 7'nci gün; çocuklarını isteyen aile sayısı 18'e çıktı (5)