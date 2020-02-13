Haberler » Güncel » Kontrolden çıkan otomobil evin duvarını yıktı: 4 yaralı - Haber

Kontrolden çıkan otomobil evin duvarını yıktı: 4 yaralı

ADANA'da kontrolden çıkan otomobilin çarptığı telefon direği ve bir evin duvarı yıkıldı.

13.02.2020 05:58 | Son Güncelleme: 13.02.2020 05:58Kontrolden çıkan otomobil evin duvarını yıktı: 4 yaralı

ADANA'da kontrolden çıkan otomobilin çarptığı telefon direği ve bir evin duvarı yıkıldı. Kazada, otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında merkez ilçesi Hadırlı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 NIE 59 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce telefon direğine sonra da sahipleri yurt dışında yaşadığı öğrenilen bir evin duvarına çarptı. Kazada telefon direği ve evin duvarını yıkan otomobilin sürücüsü ile yanındaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay sevk edilen ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Kazanın ardından otomobilde inceleme yapan polis ekipleri, arka koltukta yaklaşık 2 bin TL ile ön koltukta ise poşet içerisinde çok sayıda anahtar buldu. Otomobilde bulunan para, güvenlik amacıyla polis merkezine götürüldü.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Seyhan, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

01:00  13 Şubat Perşembe İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 13 Şubat 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
16:36  Kahramanmaraş'ın kurtuluşu ne zaman? Kahramanmaraş kurtuluş mücadelesinde yaşanan olayları!
15:29  Milan Juventus maçı ne zaman, saat kaçta Milan Juventus maçı hangi kanalda? Milan Juventus maçı şifresiz mi?
15:18  Hasan Kaçan kimdir? Hasan Kaçan kaç yaşında, nereli?
13.02.2020 07:16:01