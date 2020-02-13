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Kontrolden çıkan otomobil evin duvarını yıktı: 4 yaralı

ADANA'da kontrolden çıkan otomobilin çarptığı telefon direği ve bir evin duvarı yıkıldı.

13.02.2020 09:52 | Son Güncelleme: 13.02.2020 09:52Kontrolden çıkan otomobil evin duvarını yıktı: 4 yaralı

ADANA'da kontrolden çıkan otomobilin çarptığı telefon direği ve bir evin duvarı yıkıldı. Kazada, otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında merkez ilçesi Hadırlı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 NIE 59 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce telefon direğine sonra da sahipleri yurt dışında yaşadığı öğrenilen bir evin duvarına çarptı. Kazada telefon direği ve evin duvarını yıkan otomobilin sürücüsü ile yanındaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar, yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay sevk edilen ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Kazanın ardından otomobilde inceleme yapan polis ekipleri, arka koltukta yaklaşık 2 bin TL ile ön koltukta ise poşet içerisinde çok sayıda anahtar buldu. Otomobilde bulunan para, güvenlik amacıyla polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Seyhan, Güncel

Kaynak: DHA

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