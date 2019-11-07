Kontrolden çıkan otomobil ırmağa uçtu: 2 yaralı

Karabük-Yenice kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak 20 metre yükseklikten Filyos Çayı'na uçtu. Kazada suyun içinde yan duran otomobildeki yaşlı karı koca boğulmaktan son anda kurtuldu.



Edinilen bilgiye göre, Karabük istikametine seyir halinde olan Cemal Topçu (68) yönetimindeki 37 UA 066 plakalı otomobil Melisa köyü mevkisine geldiği sırada sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak Filyos Çayı'na uçtu. Suyun içinde yan yatan otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan eşi Gülseda Topçu (65) yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, jandarma, itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.



Olay yerine kısa sürede varan ekiplerin yardımı ile suyun içinde yan vaziyette duran otomobilin içinde bulunan yaşlı çift kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekipler kaza ile ilgili inceleme başlattı. - KARABÜK

Kaynak: İHA