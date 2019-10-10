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Kontrolden çıkan otomobil kaldırımda yürüyen hamile kadına çarptı

Kontrolden çıkan otomobil kaldırımda yürüyen hamile kadına çarptı 6 aylık hamile kadın ölümden döndüBURSA - Bursa'da kontrolden çıkan otomobil kaldırımda yürüyen hamile kadına çarptı.

10.10.2019 15:46
Kontrolden çıkan otomobil kaldırımda yürüyen hamile kadına çarptı
6 aylık hamile kadın ölümden döndü
BURSA - Bursa'da kontrolden çıkan otomobil kaldırımda yürüyen hamile kadına çarptı. 6 aylık hamile olan kadın sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi Yeşil Bursa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suat Y. idaresindeki 16 CEV 30 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan Betül Ö. idaresindeki 16 J 8052 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan Betül Ö.'nün kullandığı otomobil kaldırıma çıkıp, yolda yürüyen 6 aylık hamile Atife A.'ya çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yere kapaklanan hamile kadına ilk müdahaleyi olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaptı. İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan kadının ve çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.
Kontrolden çıkan otomobil kaldırımda yürüyen hamile kadına çarptı

Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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