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KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL KAMYONA VE KALDIRIMA ÇARPTI 3 YARALI

BURSA'da aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobil önce kamyona, ardından kaldırıma çaptı.

17.04.2020 07:56 | Son Güncelleme: 17.04.2020 07:59
BURSA'da aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobil önce kamyona, ardından kaldırıma çaptı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Yıldırım ilçesi Akçağlayan mahallesinde meydana geldi. Çiçek caddesinden Ertuğrulgazi mahallesi istikametine giden Emri S. idaresindeki 16 CRP 37 plakalı otomobil, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine 16 ABU 07 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazanın ardından savrulan otomobil, kaldırıma çarparak durabildi. Kazada sürücü Emir S. ile araçta bulunan Yusuf K. ve Muhammet D. hurdaya dönen otomobilde sıkıştı. Kazayı gören bekçiler otomobilde sıkışan yaralıları kurtararak ilk müdahalede bulunurken, ihbar sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis olayla ilgili inceleme başlattı. KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL KAMYONA VE KALDIRIMA ÇARPTI 3 YARALI

Kaynak: DHA

Etiketler: Yıldırım, Bursa, Güncel
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