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Kontrolden çıkan otomobil kanala uçtu

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kavşakta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil kanala uçtu.

03.08.2019 03:11 Kontrolden çıkan otomobil kanala uçtu
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kavşakta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil kanala uçtu.

Kaza, Serdivan ilçesi Yazlık Mahallesi'nde bulunan Yazlık Kavşağında meydana geldi. Sürücü ismi ile plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil kavşakta bulunan kanala uçtu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Şans eseri yaralananın olmadığı kazada otomobilde hasar meydana geldi. Kavşakta bulunan kanala uçan aracı gören vatandaşlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. Otomobil çekici yardımıyla kurtarılırken, kaza ile ilgili de inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Serdivan, Sakarya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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